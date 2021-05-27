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Социологи объяснили падение рейтинга ОПЗЖ

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Киев, Четверг 27 мая 2021 10:56
Социологи объяснили падение рейтинга ОПЗЖ Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В январе 2021 года рейтинг партии ОПЗЖ был выше, чем у "Слуги народа". Однако, после введения санкций партия потеряла около пяти процентов рейтинга.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку".

По словам директора группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, когда представителей ОПЗЖ фактически обвинили в государственной измене, работе на вражеское государство, на Россию, то часть избирателей перестала их поддерживать, потому что они не хотят выступать против Украины.

"Поэтому часть их электората отошла в сторону. А Зеленский получил плюс, но, скорее, не от ОПЗЖ, а понемногу от всех, кто в принципе считает, что в государстве начали что-то делать", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко считает, что проседание рейтинга ОПЗЖ связано и с тем, что у нее резко сократилась возможность коммуницировать со своим избирателем.

Те, кто колебался, без подпитывания информацией, постепенно теряют активность и уходят к другим политсилам, говорит эксперт.

Отметим, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака - соратника Виктора Медведчука. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака - NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Напомним, Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Политика отправили под домашний арест.

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