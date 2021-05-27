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Соціологи пояснили падіння рейтингу ОПЗЖ

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Київ, Четвер 27 травня 2021 10:56
Соціологи пояснили падіння рейтингу ОПЗЖ Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У січні 2021 року рейтинг партії ОПЗЖ був вище, ніж у "Слуги народу". Однак, після введення санкцій партія втратила близько п'яти відсотків рейтингу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку".

За словами директора групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, коли представників ОПЗЖ фактично звинуватили в державній зраді, роботі на ворожу державу, на Росію, то частина виборців перестала їх підтримувати, тому що вони не хочуть виступати проти України.

"Тому частина їх електорату відійшла в сторону. А Зеленський отримав плюс, але, скоріше, не від ОПЗЖ, а потроху від усіх, хто в принципі вважає, що в державі почали щось робити", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Крім того, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко вважає, що просідання рейтингу ОПЗЖ пов'язано і з тим, що у неї різко скоротилася можливість комунікувати зі своїм виборцем.

Ті, хто вагався, без підживлення інформацією, поступово втрачають активність і йдуть до інших політсил, говорить експерт.

Зазначимо, на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака - соратника Віктора Медведчука. В рамках цього рішення були заблоковані три телеканали Козака - NewsOne, ZIK і "112 Україна".

Нагадаємо, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді. Політика відправили під домашній арешт.

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