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Социологи обнародовали портреты избирателей Зеленского и Порошенко

Новости » Выборы 2019    06.05.2019 - 15:18
Социологи обнародовали портреты избирателей Зеленского и Порошенко
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Избиратели отличаются по возрасту, образованию и региону проживания

Данные Национального экзит-пола во время второго тура президентских выборов 2019 свидетельствуют о различиях в структуре избирателей Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Такие данные обнародовали организаторы экзит-пола сегодня на пресс-конференции.

По данным опроса, среди всех избирателей Зеленского 19% живут на Западе, 35% - в Центре, 30% - на Юге, 15% - на Востоке. Среди избирателей Порошенко 40% живут на Западе, 40% - в Центре, 14% - на Юге, 6% - на Востоке.

Социологи обнародовали портреты избирателей Зеленского и Порошенко

По типу населенного пункта в электорате Порошенко больший процент составляют избиратели областных центров (40% против 32% у Зеленского).

Социологи обнародовали портреты избирателей Зеленского и Порошенко

По полу структуры электоратов Зеленского и Порошенко фактически подобны: У Зеленского 44% составляют мужчины, 56% - женщины, у Порошенко, соответственно, 45% и 55%.

Социологи обнародовали портреты избирателей Зеленского и Порошенко

По возрасту самый молодой электорат у Зеленского - 36% избирателей были в возрасте 18-40 лет. При этом электорат Петра Порошенко старше, 51% - в возрасте 50 лет и старше.

Социологи обнародовали портреты избирателей Зеленского и Порошенко

По уровню образования в структуре электората Порошенко преобладают люди с высшим образованием (48%), в структуре электората Зеленского их существенно меньше (36,5%).

Социологи обнародовали портреты избирателей Зеленского и Порошенко

Напомним, второй президентских выборов в Украине состоялся 21 апреля. Согласно официальными результатами, победу на выборах одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,22% избирателей (11 млн 541 тыс. 528 человек). За Петра Порошенко свои голоса отдали 24,45% избирателей (4 млн 522 тыс. 450 человек).

Напомним, ранее исследовательские компании TNS Kantar и Info Sapiens обнародовали подробности экзит-пола, который они проводили во втором туре президентских выборов 2019 на заказ ТСН.

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Новости Украины Порошенко Зеленский выборыэкзит-полопрос
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