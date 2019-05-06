Соціологи оприлюднили портрети виборців Зеленського і Порошенка

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Виборці відрізняються за віком, освітою та регіоном проживання

Дані Національного екзит-полу під час другого туру президентських виборів 2019 свідчать про відмінності у структурі виборців Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Такі дані оприлюднили організатори екзит-полу сьогодні на прес-конференції.

За даними опитування, серед усіх виборців Зеленського 19% живуть на Заході, 35% - у Центрі, 30% - на Півдні, 15% - на Сході. Серед виборців Порошенка 40% живуть на Заході, 40% - у Центрі, 14% - на Півдні, 6% - на Сході.

За типом населеного пункту в електораті Порошенка більший відсоток становлять виборці обласних центрів (40% проти 32% у Зеленського).

За статтю структури електоратів Зеленського і Порошенка фактично подібні: У Зеленського 44% становлять чоловіки, 56% - жінки, у Порошенка, відповідно, 45% і 55%.

За віком наймолодший електорат у Зеленського - 36% виборців були у віці 18-40 років. Натомість електорат Петра Порошенка старший, 51% - у віці 50 років і старше.

За рівнем освіти в структурі електорату Порошенка переважають люди з вищою освітою (48%), в структурі електорату Зеленського їх істотно менше (36,5%).

Нагадаємо, другий президентських виборів в Україні відбувся 21 квітня. Згідно з офіційними результатами, перемогу на виборах здобув Володимир Зеленський, за нього проголосували 73,22% виборців (11 млн 541 тис. 528 осіб). За Петра Порошенка свої голоси віддали 24,45% виборців (4 млн 522 тис. 450 осіб).

Нагадаємо, раніше дослідницькі компанії Kantar TNS та Info Sapiens оприлюднили подробиці екзит-полу, який вони проводили у другому турі президентських виборів 2019 на замовлення ТСН.