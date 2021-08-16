Социологи назвали причины роста рейтинга "Евросолидарности"

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко считает, что "Евросолидарность", как и другие партии из парламентской лиги, смогла увеличить свою поддержку за последние два года после выборов, но огромной заслугой самой политсилы в этом нет.

Эксперты отмечают, что усиление партии экс-президента произошло, во-первых, из-за контраста с нынешней властью.

"К ней отошли избиратели, которые голосовали за "Слугу народа" как за новую политическую силу с новыми принципами, но которые впоследствии не увидели этой обновленной деятельности. Также это люди, которые на время выборов были разочарованы в партии Порошенко, но деятельность новой правящей политсилы убедила их вернуться к поддержке команды бывшей власти", - сказал РБК-Украина директор социологической службы Центра Разумкова.

По словам директора группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, сейчас появилась категория разочарованных граждан, ностальгирующих по временам Порошенко. Однако рейтинг "Евросолидарности" после рывка весной прошлого года остается стабильным - не падает, но и не растет.

"Сейчас ниша ЕС - между 8 и 25%, но в исследованиях она пока набирает примерно 14%, которые, вероятно, оформились бы в 16-17% живых избирателей. Они крепко удерживают свой электорат, но не расширяют его. Потому что Петр Порошенко не изменил риторику от выборов 2019 года. Его лозунги остались и рано или поздно они могут привести даже к снижению его рейтинга, но никак не к росту", - пояснил директор группы "Рейтинг".

В то же время второй фактор, сыгравший в бонус для "Евросолидарности" - снижение рейтинга "Голоса".

Если на выборах 2019 года эта партия набрала почти 6%, то сейчас социологи дают ей не более 2%.

По оценке Антиповича, около половины из 4%, потерянных "Голосом" за два года, перетекли именно в "Евросолидарность". Больше всего по позициям этой партии ударил уход Святослава Вакарчука.