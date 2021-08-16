Соціологи назвали причини зростання рейтингу "Євросолідарності"

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко вважає, що "Євросолідарність", як і інші партії з парламентської ліги, змогла збільшити свою підтримку за останні два роки після виборів, але величезною заслугою самої політсили в цьому немає.

Експерти зазначають, що посилення партії екс-президента відбулося, по-перше, через контраст з нинішньою владою.

"До неї відійшли виборці, які голосували за "Слугу народу" як за нову політичну силу з новими принципами, але які згодом не побачили цієї оновленої діяльності. Також це люди, які на час виборів були розчаровані в партії Порошенко, але діяльність нової панівної політсили переконала їх повернутися до підтримки команди колишньої влади", - сказав РБК-Україна директор соціологічної служби Центру Разумкова.

За словами директора групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, зараз з'явилася категорія розчарованих громадян, які ностальгують за часами Порошенко. Проте рейтинг "Євросолідарності" після ривка навесні минулого року залишається стабільним - не падає, але і не росте.

"Зараз ніша ЄС - між 8 і 25%, але в дослідженнях вона поки набирає приблизно 14%, які, ймовірно, оформилися б в 16-17% живих виборців. Вони міцно утримують свій електорат, але не розширюють його. Тому що Петро Порошенко не змінив риторику від виборів 2019 року. Його гасла залишилися і рано чи пізно вони можуть привести навіть до зниження його рейтингу, але ніяк не до зростання", - пояснив директор групи" Рейтинг ".

Водночас другий фактор, який зіграв в бонус для "Євросолідарності" - занепад рейтингу "Голосу".

Якщо на виборах 2019 року ця партія набрала майже 6%, то зараз соціологи дають їй не більше 2%.

За оцінкою Антиповича, близько половини з 4%, втрачених "Голосом" за два роки, перетекли саме до "Євросолідарності". Найсильніше по позиціях цієї партії вдарив вихід Святослава Вакарчука.