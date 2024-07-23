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Соціологи дізналися, скільки українців готові до територіальних поступок заради миру

Фото: Мир в обмін на території готові підтримати 32% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на травень 2024 року 32% опитаних вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Водночас більшість (55%) виступали проти будь-яких територіальних поступок Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, у період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість - 82-87% - стабільно виступали проти поступок.

Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року - до 26%, у травні 2024 року - до 32%.

Частка тих, хто виступає проти територіальних поступок, відповідно, стабільно знижувалися в зазначений період. 

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року серед 1067 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

 

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (75%) підтримують війну з Україною. Більшість опитаних (71%) підтримали б рішення Путіна, якби "цього тижня" він вирішив припинити війну з Україною. Однак, якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення захоплених територій, то в цьому випадку його рішення підтримали б 30% росіян.

У травні 2024 року близько половини українців (47%) побоювалися, що США можуть вести переговори щодо мирної угоди з Росією без участі українського уряду.

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