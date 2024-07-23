RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Социологи узнали, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

Фото: Мир в обмен на территории готовы поддержать 32% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на май 2024 года 32% опрошенных считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. В то же время большинство (55%) выступали против любых территориальных уступок России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против уступок.

После мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, в мае 2024 года – до 32%.

Доля выступающих против территориальных уступок соответственно стабильно снижалась в указанный период.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 среди 1067 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

 

Напомним, по данным "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России (75%) поддерживают войну с Украиной. Большинство опрошенных (71%) поддержали бы решение Путина, если бы "на этой неделе" он решил прекратить войну с Украиной. Однако, если бы Путин решил прекратить войну при условии возвращения захваченных территорий, то в этом случае его решение поддержали бы 30% жителей России.

В мае 2024 года около половины украинцев (47%) опасались, что США могут вести переговоры по мирному соглашению с Россией без участия украинского правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины