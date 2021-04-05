Социолог спрогнозировал, насколько может вырасти рейтинг Тимошенко

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что потенциал к росту рейтинга у главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко есть. Но сейчас он скован потолком в 20%.

Об этом сказано в материале РБК-Украина "Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть".

По словам Антиповича, в период предвыборной кампании в 2018 году показатели лидера "Батькивщины" также доходили до 18-21%.

Социолог отметил, что процент доверия к Тимошенко сейчас составляет 30%. Из них полностью доверяют ей только 9% респондентов. Еще 21% - скорее доверяют, но это количество только частично переходит в рейтинг поддержки.

"Его следует разделить поровну, чтобы получить максимально возможный показатель рейтинга. Получается примерно 11%, плюс 9%. Выходят те же 20%. Утверждать, что количество ее избирателей превысит 20%, я бы сейчас не стал. Потому что страна меняется, избиратель меняется, Юлия Тимошенко меняется, но не в своих лозунгах и подходах. Привлечь совсем нового избирателя ей будет довольно сложно", - отметил директор группы "Рейтинг".