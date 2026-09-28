Соціолог розповів, в якому місті України найбільш тривожні настрої

Настрої українців стають апатичнішими, а в одному з міст тривога помітно вища, ніж в інших.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки".
За словами директора "Рейтингу" Олексія Антиповича, Київ суттєво відрізняється за настроями від решти України.
"Настрої киян не є якимись панічними чи катастрофічними, але ми бачимо, що оцінка як майбутнього України, так і поточної ситуації в Києві помітно гірша, ніж серед інших українців, навіть якщо порівнювати з Харковом, Дніпром, Одесою. У регіональному аспекті Київ, мабуть, зараз найтривожніший щодо ситуації в країні", - каже Антипович.
Загалом настрої українців, за словами соціолога, стають дещо апатичнішими. Люди відсторонюються від ситуації в країні, і їм хочеться сховатися до себе "в нірку".
Причиною він називає і обстріли, і численні політико-корупційні скандали останніх тижнів.
"Коли ми запитуємо людей, скільки вони ще готові терпіти, якась частина каже, що вони не готові терпіти взагалі. Але, перепрошую, ми терпимо і живемо далі, бо в нас немає вибору. А якщо ми перестанемо терпіти, то що тоді? Війна закінчиться? Ми помремо, чи що?" - каже Антипович.
Антипович підтверджує, що на тлі останніх подій люди почали думати про те, щоб рухатися на Захід. Але дозволити собі це можуть не всі.
Нагадаємо, уранці 28 вересня безпілотники атакували Київ. Влучання зафіксували в Оболонському та Шевченківському районах, там пошкоджено АЗС та офісну будівлю.
Тим часом уночі Росія випустила по Україні 165 ударних дронів, 79 з яких - реактивні.
За попередніми даними, ППО збила або подавила 112 безпілотників, а влучання зафіксували на 14 локаціях.