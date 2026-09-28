Соціолог розповів, в якому місті України найбільш тривожні настрої

За словами директора "Рейтингу" Олексія Антиповича, Київ суттєво відрізняється за настроями від решти України.

"Настрої киян не є якимись панічними чи катастрофічними, але ми бачимо, що оцінка як майбутнього України, так і поточної ситуації в Києві помітно гірша, ніж серед інших українців, навіть якщо порівнювати з Харковом, Дніпром, Одесою. У регіональному аспекті Київ, мабуть, зараз найтривожніший щодо ситуації в країні", - каже Антипович.

Українці стають апатичнішими

Загалом настрої українців, за словами соціолога, стають дещо апатичнішими. Люди відсторонюються від ситуації в країні, і їм хочеться сховатися до себе "в нірку".

Причиною він називає і обстріли, і численні політико-корупційні скандали останніх тижнів.

"Коли ми запитуємо людей, скільки вони ще готові терпіти, якась частина каже, що вони не готові терпіти взагалі. Але, перепрошую, ми терпимо і живемо далі, бо в нас немає вибору. А якщо ми перестанемо терпіти, то що тоді? Війна закінчиться? Ми помремо, чи що?" - каже Антипович.

Антипович підтверджує, що на тлі останніх подій люди почали думати про те, щоб рухатися на Захід. Але дозволити собі це можуть не всі.