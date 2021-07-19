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Социолог рассказала, как правильно оценивать потери от пандемии

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 09:04
Социолог рассказала, как правильно оценивать потери от пандемии Фото: социолог Элла Либанова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова рассказала, как правильно оценивать последствия пандемии коронавируса. Нужно считать смерти не только от COVID-19.

Об этом она рассказала в интервью для РБК-Украина.

По ее словам, нужно обращать внимание на динамику общей смертности, от всех причин, а не только на количество смертей, непосредственно вызванных COVID-19.

"Например, рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, возможно, был спровоцирован тем, что больные не получали своевременно квалифицированную помощь, а не получали они ее как раз из-за пандемии", - пояснила Либанова.

Напомним, Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Украине. За сутки заразились еще 182 человека.

Отметим, Совет национальной безопасности и обороны предупредил об усилении карантина в Украине.

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