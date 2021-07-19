Соціолог розповіла, як правильно оцінювати втрати від пандемії

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова розповіла, як правильно оцінювати наслідки пандемії коронавірусу. Потрібно рахувати смерті не лише від COVID-19.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для РБК-Україна .

За її словами, потрібно звертати увагу на динаміку загальної смертності, від усіх причин, а не тільки на кількість смертей, безпосередньо викликаних COVID-19.

"Наприклад, зростання смертності від серцево-судинних захворювань, можливо, було спровоковане тим, що хворі не отримували своєчасно кваліфіковану допомогу, а не отримували вони її якраз через пандемію", - пояснила Лібанова.