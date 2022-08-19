Социолог рассказал, куда делся пророссийский избиратель

После начала войны пророссийские избиратели и сторонники Советского Союза в Украине притаились. Они пока не знают, за кого им голосовать.

"Эти люди в социологии частично подпитали какую-то когорту старых политиков, но очень частично. В основном они пошли к тем, кто не пойдет на выборы, не знают, за кого голосовать. Они отстранились", - сказал он.

По его словам, люди, которые всю жизнь были сторонниками Советского союза, пока не могут определиться

"Эти люди не хотят и не могут, это почти невозможно сразу взять и признать, что ты ошибался. И они остаются там, они притаились, они изменятся, они точно никогда не станут пророссийскими, потому что как ты можешь агитировать за Россию в государстве, которую Россия уничтожала все это время, это невозможно", - считает Антипович.

Социолог привел примеры заявлений мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и бывшего мэра Харькова Михаила Добкина. "Да, это публичные заявления о том, как они изменили свое отношение к России, но это все равно примеры. Пусть они даже где-то показательные, показушные, извините, я не знаю, насколько они искренние, но я знаю, что другого в этом государстве уже не будет и очень долгий период не будет", - сказал он.

Антипович уверен, что пророссийские силы на выборах "никуда не проскочат". "Их просто забьют палками на подходе к Верховной Раде. А плюс получат еще те, кто их допустил до этих выборов, это первое. И примеры, что делали с мародерами в начале в марте-апреле, просто привязывали к столбам, я думаю, это должно было бы быть в Украине тотально. И я бы даже правоохранительные органы призвал бы не противоречить воле народа в таких вопросах, если оно обосновано, если это касалось условного врага", - добавил он.