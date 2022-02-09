Социолог рассказал, как изменилось отношение украинцев к России и Путину

Отношение украинцев к России в последние годы ухудшается, что может быть связано с эскалацией конфликта. А что касается значений по поводу руководства РФ - они особо не меняются и по-прежнему находятся на низком уровне.

"Дело в том, что мы проводим, как правило, опрос, где изучаем отношения к России и к Путину, в декабре или в ноябре. Последний замер у нас был в ноябре. И поэтому точно сказать об этом не могу, но у меня такое впечатление, что вряд ли что-то сильно изменилось", - объяснил Отто.

По его словам, если брать во внимание динамику изменений в отношении к России и к ее президенту, к российской власти, то она меняется довольно медленно.

"Долгое время была некая неразделенная любовь украинцев к русским, что бы там ни было, даже во время войны с Грузией. Все равно 90% положительно относились к России. А в России, кстати, были разные оценки. Например, во время конфликта с Грузией только 30% населения положительно относились к Украине", - рассказал Паниотто.

Он отметил, что радикальный обвал хорошего отношения к России у украинцев произошел еще в 2014 году.

"После оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе - с 90 до 30%. Однако далее оно начало постепенно повышаться по мере того, как эти активные действия останавливались, и достигло даже почти 60%. Последние два года отношение к России ухудшается - возможно, из-за эскалации конфликта и сейчас держится примерно на уровне 40%", - отметил социолог.

По словам эксперта, к руководству России хорошее отношение все время примерно находится на уровне 12-13% и оно существенно не меняется.

"Положительно оценивают Путина люди, которых вообще не пугает то, что в Украину придет Россия. Так что вряд ли то, что угроза усилилась, их пугает. Поэтому я не думаю, что в отношении украинцев к России и ее руководству будут какие-то изменения", - отметил Паниотто.

Он подчеркнул, что позитивное отношение к России связано с позитивным отношением к ее населению.

"Если 60-70% имеют хорошее отношение к россиянам и 10-13% - к их власти. И примерное среднее значение и есть отношение к России", - резюмировал эксперт.