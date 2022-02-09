Соціолог розповів, як змінилось ставлення українців до Росії та Путіна

Ставлення українців до Росії останніми роками погіршується, що може бути пов'язано з ескалацією конфлікту. А стосовно значень до керівництва РФ - вони особливо не змінюються і як раніше знаходяться на низькому рівні.

"Річ у тім, що ми проводимо, як правило, опитування, де вивчаємо ставлення до Росії та до Путіна, у грудні чи в листопаді. Останній замір у нас був у листопаді. І тому точно сказати про це не можу, але в мене таке враження, що навряд чи щось сильно змінилося", - пояснив Паніотто.

За його словами, якщо брати до уваги динаміку змін у ставленні до Росії та до її президента, до російської влади, то вона змінюється досить повільно.

"Довгий час було таке собі нерозділене кохання українців до росіян, що б там не було, навіть під час війни з Грузією. Усе одно 90% позитивно ставилися до Росії. А в Росії, до речі, були різні оцінки. Наприклад, під час конфлікту з Грузією тільки 30% населення позитивно ставилися до України", - розповів Паніотто.

Він зазначив, що радикальний обвал хорошого ставлення до Росії в українців стався відбувся ще у 2014 році.

"Після окупації Криму і бойових дій на Донбасі - з 90 до 30%. Однак далі воно почало поступово підвищуватися в міру того, як ці активні дії зупинялися, і досягло навіть майже 60%. Останні два роки ставлення до Росії погіршується - можливо, через ескалацію конфлікту і зараз тримається приблизно на рівні 40%", - зазначив соціолог.

За словами експерта, до керівництва Росії хороше ставлення весь час приблизно перебуває на рівні 12-13% і воно суттєво не змінюється.

"Позитивно оцінюють Путіна люди, яких взагалі не лякає те, що в Україну прийде Росія. Тож навряд чи те, що загроза підсилилася, їх лякає. Тому я не думаю, що в ставленні українців до Росії та її керівництва будуть якісь зміни", - зауважив Паніотто.

Він підкреслив, що позитивне ставлення до Росії пов'язане з позитивним ставленням до її населення.

"Якщо 60-70% мають хороше ставлення до росіян і 10-13% - до їхньої влади. І приблизне середнє значення і є ставлення до Росії", - резюмував експерт.