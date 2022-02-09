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Почему россияне негативно относятся к украинцам: объяснения социолога

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Киев, Среда 09 февраля 2022 09:00
Почему россияне негативно относятся к украинцам: объяснения социолога Фото: директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Социолог Владимир Паниотто считает, что у украинцев долгое время была неразделенная любовь к россиянам, даже во время войны с Грузией. В то же время только 30% населения России положительно относились к Украине.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"За все время наших наблюдений с 2008 года их отношение к нам было хуже, кроме периода после победы Владимира Зеленского. Тогда было примерно на одинаковом уровне", - рассказал он.

Последние исследования за 2020, 2021 годы показывают, что их отношение стало чуть лучше, чем у украинцев к россиянам, но тоже не намного лучше, уточнил социолог.

"В России негативное отношение к Украине постоянно поддерживается соответствующими передачами и пропагандистской работой", - уточнил он.

В России за последние семь-восемь лет проводились опросы о том, кто является самой выдающейся фигурой всех времен и народов.

"По их результатам, Сталин опережает даже Путина и занимает первое место на протяжении последних лет. И если десять лет назад между Украиной и Россией хоть и была разница в позитивном отношении к Сталину, но она была на уровне пяти процентных пунктов. То сейчас в Украине положительное отношение к Сталину имеют 18%, а в России - почти 60%, разница более 40 процентных пунктов", - отметил Паниотто.

То есть Сталин стал национальным героем в России и, возможно, это все укладывается в версию россиян о том, что украинцы являются "предателями", которые разрушили "великую страну", добавил социолог.

Напомним, стало известно, сколько украинцев считают реальной угрозу вторжения РФ.

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