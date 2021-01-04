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Социолог оценил законопроект Зеленского о референдуме

Автор: Ульяна Безпалько, Лера Полищук

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявил, что закон о народовластии через всеукраинский референдум обязательно должен быть в любой стране. Однако, по его словам, все референдумы и сам закон о референдуме нацелены не для того, чтобы узнать мнение людей.

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Об этом Паниотто рассказал в интервью РБК-Украина.

"Проблема в том, что до сих пор все референдумы и сам закон о референдуме были нацелены не для того, чтобы узнать мнение людей. А для того, чтобы легитимизировать то, что потом можно будет протягивать в обход парламента", - заявил он.

По его словам, согласно законопроекту, который сейчас есть, власть сможет получить любой результат, который она захочет.

"Это не закон о народовластии. В том виде, в котором он сейчас есть, это закон о манипулировании общественным мнением. Сам закон о референдуме нужен, но он должен быть корректным", - отметил Паниотто.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в середине сентября заявил, что ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок.

Кроме того, комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Раде окончательно одобрить закон о народовластии через всеукраинский референдум.

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