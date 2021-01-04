Соціолог оцінив законопроект Зеленського про референдум

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив, що закон про народовладдя через всеукраїнський референдум обов'язково повинен бути у будь-якій країні. Однак, за його словами, всі референдуми, що проводилися досі, були націлені не на те, щоб дізнатися думку людей.

Про це Паніотто розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Проблема в тому, що досі всі референдуми і сам закон про референдум були націлені не для того, щоб дізнатися думку людей. А для того, щоб легітимізувати те, що потім можна буде протягувати в обхід парламенту", - заявив він.

За його словами, відповідно до законопроекту, який зараз є, влада зможе отримати будь-який результат, який вона захоче.

"Це не закон про народовладдя. У тому вигляді, в якому він зараз є, це закон про маніпулювання громадською думкою. Сам закон про референдум потрібен, але він повинен бути коректним", - зазначив Паніотто.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук в середині вересня заявив, що до другого читання законопроекту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло більше тисячі поправок.

Крім того, комітет з питань організації державної влади рекомендує Раді остаточно схвалити закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.