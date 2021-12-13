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Социолог оценил готовность украинцев дать отпор РФ в случае вторжения

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович оценил готовность украинцев дать отпор РФ в случае вторжения. По его словам, это больной вопрос.

Об этом социолог рассказал в интервью РБК-Украина.

По результатам опросов, большинство украинцев готово защищать Украину с оружием в руках, но это как и протестные настроения.

"Готовы ли вы протестовать против ухудшения социально-экономического положения? - Да". "Готовы ли вы протестовать против политики Зеленского или сдачи Зеленским национальных интересов Украины, если бы это было? - Да". "Готовы ли вы протестовать против подъема тарифов? - Да". Но никто же не выйдет, о каких Майданах мы говорим? Это нереалистично", - сказал он.

Поэтому когда мы говорим о том, чтобы защищать границы или идти воевать - это вообще больной вопрос.

"Кто-то точно уйдет, особенно те мужчины, в которых маскулинность зашкаливает. Да, эти люди будут стоять с оружием в руках до конца, и молодцы. Кто-то будет защищать по-другому: будут шить сетки, как это и сейчас делают многие волонтеры. А кто-то, конечно, сразу переориентируется и будет вывозить свою семью куда-то, где спокойнее", - считает он.

Социолог убежден, что легкой "прогулки" россиянам "на Украине", как они говорят, не будет.

"Каким образом стотысячная армия собирается пленить территорию, на которой живет более 20 млн населения? Это я о картах наступления, которые обнародуются. Это будет несоизмеримо с партизанщиной, или движением сопротивления - это будет война, в которой Россия может победить только зачистив в "ноль" всю территорию и все население", - сказал Антипович.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину ознаменует конец нынешнего мира. При этом нападение также откроет новую эру без международных правил.

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