Соціолог оцінив готовність українців дати відсіч РФ у разі вторгнення

За результатами опитувань, більшість українців готова захищати Україну зі зброєю в руках, але це як і протестні настрої.

"Чи готові ви протестувати проти погіршення соціально-економічного становища? - Так". "Чи готові ви протестувати проти політики Зеленського чи здачі Зеленським національних інтересів України, якби це було? - Так". "Чи готові ви протестувати проти підйому тарифів? - Так". Але ніхто ж не вийде, про які Майдани ми говоримо? Це нереалістично", - сказав він.

Тому коли ми говоримо про те, щоб захищати кордони або йти воювати - це взагалі болюче питання.

"Хтось точно піде, особливо ті чоловіки, в яких маскулінність зашкалює. Так, ці люди будуть стояти зі зброєю в руках до кінця, і молодці. Хтось буде захищати по-іншому: будуть шити сітки, як це й зараз роблять чимало волонтерів. А хтось, звичайно, відразу переорієнтується і буде вивозити свою сім'ю кудись, де спокійніше", - вважає він.

Соціолог переконаний, що легкої "прогулянки" росіянам "на Украине", як вони кажуть, не буде.

"Яким чином стотисячна армія збирається полонити територію, на якій живе понад 20 млн населення? Це я про карти наступу, які оприлюднюються. Це буде неспівмірно з партизанщиною, чи рухом опору - це буде війна, в якій Росія може перемогти тільки зачистивши в "нуль" всю територію і все населення", - сказав Антипович.