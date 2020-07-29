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Соціолог пояснив, як карантин впливає на рейтинги влади

Київ, Середа 29 липня 2020 08:23
Соціолог пояснив, як карантин впливає на рейтинги влади
Фото: люди на карантині (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Уляна Безпалько

В Україні і багатьох європейських країнах рейтинг влади зріс на фоні карантину

Епідемія коронавірусу та карантинні заходи, здавалося б, мають впливати негативно на рейтинги влади. З іншого боку, на них можна списати низку економічних невдач.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Він говорить, що насправді ВВП розпочав падіння ще із січня, коли ще не було ні карантину, ні епідемії в Україні. Але сьогодні громадяни думають, що причина саме в коронавірусі.

Соціолог був здивований тим, що в Україні і багатьох європейських країнах рейтинг влади зріс на фоні карантину. Це стосується й канцлера Німеччини Ангели Меркель, і президента Франції Еммануеля Макрона, і президента Володимира Зеленського.

"До введення карантину ставлення до Зеленського хоча й було більш позитивним, ніж до попередніх президентів в аналогічний період їхніх каденцій, але тенденції повторювались: різкий сплеск і потім поступовий спад. Але, скажімо, у квітні порівнюючи з лютим довіра до Зеленського трохи зросла. Далі знову почався спад. Якщо чесно, мені важко пояснити цей феномен", - сказав він.

За його словами, оскільки ситуація з епідемією й карантином стала звичною для українців, то надалі вона буде грати проти влади, але не напряму.

Нагадаємо, якщо б вибори президента України відбулися в середині липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% громадян.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, на початку травня президентський рейтинг Володимира Зеленського становив 37%.

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