Соціолог назвав головну проблему "нових облич" в українській політиці

Поки що жоден із "нових" українських політиків не набрав критичної маси підтримки. Успіх на майбутніх виборах можливий, але не гарантований.

"Запит на "нові обличчя" зберігається, особливо якщо вони мають авторитет, пов'язаний із війною: військові, волонтери, лідери громад. Однак для політичного прориву потрібна не тільки довіра, а й організаційна та фінансова база", - сказав він.

Паніотто нагадав, що під час кількох виборів Анатолій Гриценко та його партія "Громадянська позиція" на початку виборчої кампанії мали дуже хороші показники, але ближче до виборів поступалися політичним силам, які мали свої медіа.

"Поки що жодне "нове обличчя" не набрало критичної маси підтримки, але така поява залишається реалістичною. Крім того, наявні партії теж намагатимуться залучати до своїх лав популярних осіб", - додав він.

Партія військових та економічні питання

Щодо партії, яка представлятиме військових, то, на думку Паніотто, цей феномен можливий, але не гарантований. За його словами, рівень довіри до ЗСУ залишається найвищим серед усіх інституцій, і стабільним.

"Однак підтримка військових як інституції не завжди трансформується в електоральну підтримку конкретних політичних сил. Усе залежатиме від того, хто саме представлятиме ці "партії військових". До того ж військових будуть залучати і конкуренти", - додав він.

Паніотто вважає, що після закінчення війни на настрої українців впливатимуть і умови миру, і соціально-економічна ситуація

"Обидва фактори тісно переплетені. Якщо завершення війни буде сприйнято як поразка чи поступка, це матиме визначальний вплив. Якщо ж умови будуть прийнятними, у центр уваги вийдуть економічні питання: ціни, доходи, житло", - додав він.