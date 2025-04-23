Социолог назвал главную проблему "новых лиц" в украинской политике

Пока ни один из "новых" украинских политиков не набрал критической массы поддержки. Успех на будущих выборах возможен, но не гарантирован.

"Запрос на "новые лица" сохраняется, особенно если они имеют авторитет, связанный с войной: военные, волонтеры, лидеры громад. Однако для политического прорыва нужно не только доверие, но и организационная и финансовая база", - сказал он.

Паниотто напомнил, что во время нескольких выборов Анатолий Гриценко и его партия "Гражданская позиция" в начале избирательной кампании имели очень хорошие показатели, но ближе к выборам уступали политическим силам, которые имели свои медиа.

"Пока ни одно "новое лицо" не набрало критической массы поддержки, но такое появление остается реалистичным. Кроме того, существующие партии тоже будут пытаться привлекать в свои ряды популярных лиц", - добавил он.

Партия военных и экономические вопросы

Что касается, партии, которая будет представлять военных, то, по мнению Паниотто, этот феномен возможен, но не гарантирован. По его словам, уровень доверия к ВСУ остается самым высоким среди всех институтов, и стабильным.

"Однако поддержка военных как института не всегда трансформируется в электоральную поддержку конкретных политических сил. Все будет зависеть от того, кто именно будет представлять эти "партии военных". К тому же, военных будут привлекать и конкуренты", - добавил он.

Паниотто считает, что после окончания войны на настроения украинцев будут влиять и условия мира, и социально-экономическая ситуация

"Оба фактора тесно переплетены. Если завершение войны будет воспринято как поражение или уступка, это будет иметь определяющее влияние. Если же условия будут приемлемыми, в центр внимания выйдут экономические вопросы: цены, доходы, жилье", - добавил он.