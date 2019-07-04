Социолог назвал сроки резкого падения рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Владимира Зеленского резко упадет уже в феврале 2020 года, если не будет конкретных действий, которые улучшат ситуацию в стране. Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Как отметил социолог, украинская, и не только, традиция давала 6-9 месяцев "медового месяца" для новой власти. Однако уже рейтинг Петра Порошенко в 2014 году после набранных более 50% в первом туре просел до 25-30% и стабилизировался на этом уровне на два года.

"Те, кто ситуативно проголосовал за Порошенко, отошли, а потом рейтинг оставался стабильным, вплоть до времени начала предвыборной кампании, когда в игру включились другие политики. Плюс начались разочарования в действиях", - напомнил Антипович.

При этом директор Социологической группы "Рейтинг" считает, что требования к Зеленскому сейчас еще выше, чем к Порошенко в 2014 году.

"И его показатель в 73% означает, что разочарование и падение рейтингов просто неизбежны. К тому же избиратель сам изменился, время идет быстрее, потому у Зеленского в лучшем случае полгода", - добавил он.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня 2019 года, деятельностью президента Владимира Зеленского, вступившего в должность 20 мая, удовлетворены 49% граждан Украины

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-24 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа" Владимира Зеленского, которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.