Социальную сеть Дональда Трампа запустят этой весной

Социальную сеть анонсировали еще в октябре 2021 года, а запуск был запланирован на 21 февраля, впрочем, этого не произошло.

Согласно данным источника, запуск перенесли на март, однако точной даты еще нет.

Это вторая попытка Трампа создать платформу. В прошлый раз он запустил блог, который закрыли уже через месяц.

Сегодня же социальна сеть доступна для 500 бета-тестеров. У самого же Дональда Трампа 317 подписчиков. Не все тестировщики решили подписаться на человека, который должен стать движущей силой платформы.

Аналитики убеждены в том, что аудитория у социальной сети есть, однако она ограничена, а сама же платформа не сможет бороться с гигантами, как Facebook и Twitter.