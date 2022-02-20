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Социальную сеть Дональда Трампа запустят этой весной

Автор: Сергей Пышкин

Бывший президент Соединенных Штатов Америки готовится к релизу собственной социальной сети. Она станет доступной уже в марте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Социальную сеть анонсировали еще в октябре 2021 года, а запуск был запланирован на 21 февраля, впрочем, этого не произошло.

Согласно данным источника, запуск перенесли на март, однако точной даты еще нет.

Это вторая попытка Трампа создать платформу. В прошлый раз он запустил блог, который закрыли уже через месяц.

Сегодня же социальна сеть доступна для 500 бета-тестеров. У самого же Дональда Трампа 317 подписчиков. Не все тестировщики решили подписаться на человека, который должен стать движущей силой платформы.

Аналитики убеждены в том, что аудитория у социальной сети есть, однако она ограничена, а сама же платформа не сможет бороться с гигантами, как Facebook и Twitter.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине предложили запретить социальную платформу TikTok. Автор создал петицию, которую подписали уже 743 человека. За его словами, приложение способствует к деградации.

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Дональд Трамп