Соціальну мережу Дональда Трампа запустять цієї весни

Соціальну мережу анонсували ще в жовтні 2021 року, а запуск був запланований на 21 лютого, втім, цього не сталося.

Згідно з даними джерела, запуск перенесли на березень, проте точної дати ще немає.

Це друга спроба Трампа створити платформу. Минулого разу він запустив блог, який закрили вже через місяць.

Сьогодні ж соціальна мережа доступна для 500 бета-тестерів. У самого ж Дональда Трампа 317 фоловерів. Не всі тестувальники вирішили підписатися на людину, яка повинна стати рушійною силою платформи.

Аналітики переконані в тому, що аудиторія у соціальній мережі є, проте вона обмежена, а сама ж платформа не зможе боротися з гігантами, як Facebook і Twitter.