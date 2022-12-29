У Мінісоцполітики дали відверту відповідь щодо збільшення соціальних виплат у 2023 році

Підвищення соціальних виплат в Україні не планується, попри високу інфляцію. Кошти у 2023 році потрібні для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра соціальної політики Оксани Жолнович виданню " Факти ".

"На жаль, ні", - сказала вона у відповідь на питання щодо підвищення соціальних виплат.

За її словами, законом "Про державний бюджет" у 2023 році визначена одна фіксована сума прожиткового мінімуму впродовж року.

"Наразі не плануємо її збільшувати, оскільки розуміємо: не матимемо достатньо фінансів, щоби покрити гарантію, визначену законодавством", - додала міністр.

Як зазначила Жолнович, "наступний рік - рік ЗСУ", тому всі ресурси, які можна буде акумулювати, спрямовуватимуться саме на оборону та перемогу.

"А соціальна підтримка залишатиметься в рамках поточного року. Ми розуміємо, що, на жаль, інфляція з'їдає значну кількість вартості грошей. Тому намагатимемось перекрити нестачу коштів для найбідніших та найвразливіших верств населення шляхом залучення міжнародних донорів, додаткових виплат через формат єДопомоги, з використанням коштів різних міжнародних організацій, які зараз намагаємось централізувати", - сказала міністр.

За її словами, допомога міжнародних організацій виплачуватиметься через єдиний портал єДопомога з урахуванням верифікації, адресності та уникнення дублювання виплат.