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Социальные выплаты: сколько потратили из бюджета на субсидии, пенсии и помощь переселенцам

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Украина, Вторник 10 января 2023 13:22
Социальные выплаты: сколько потратили из бюджета на субсидии, пенсии и помощь переселенцам Фото: на социальные выплаты потратили 415,7 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За 2022 год на социальные выплаты из государственного бюджета Украины направлено 415,7 млрд гривен, в том числе в декабре почти 40 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Эти средства были направлены:

  • - 63,5 млрд гривен на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, из них в декабре - 5,6 млрд гривен;
  • - 53,5 млрд гривен для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, из них в декабре - 6,1 млрд гривен;
  • - 33,7 млрд гривен на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них в декабре - 5,5 млрд гривен;
  • - 232,9 млрд гривен Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, из них в декабре - 22,7 млрд гривен;
  • - 32,1 млрд гривен на поддержку жителям регионов, где велись боевые действия.

Социальные выплаты: сколько потратили из бюджета на субсидии, пенсии и помощь переселенцам

Напомним, повышение социальных выплат в Украине в 2023 году не планируется, несмотря на высокую инфляцию.

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