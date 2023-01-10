Социальные выплаты: сколько потратили из бюджета на субсидии, пенсии и помощь переселенцам

За 2022 год на социальные выплаты из государственного бюджета Украины направлено 415,7 млрд гривен, в том числе в декабре почти 40 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Эти средства были направлены: - 63,5 млрд гривен на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, из них в декабре - 5,6 млрд гривен;

- 53,5 млрд гривен для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, из них в декабре - 6,1 млрд гривен;

- 33,7 млрд гривен на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них в декабре - 5,5 млрд гривен;

- 232,9 млрд гривен Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, из них в декабре - 22,7 млрд гривен;

- 32,1 млрд гривен на поддержку жителям регионов, где велись боевые действия.