Соціальне житло на понад 50 тисяч квартир. Шуляк розповіла деталі нового проєкта

Зокрема, кілька десятків українських територіальних громад взялись до реалізації проєктів будівництва соціального житла, яке можна брати в соціальну та службову оренду.

За словами Шуляк, на сьогодні в Україні існує більше різних 10 черг для отримання соціального житла, якого фізичного не існує і загальна кількість українців, які перебувають на квартирному обліку, які ті, що потребують поліпшення житлових умов, перевищує 600 тис осіб.

"Примітно, що це дані лише на 2015 рік. І що найважливіше - черги майже не рухаються. За рік видається кілька сотень квартир, які одразу приватизовуються. Тобто, про формування державних фондів житла і житла, які перебуває на балансі територіальних громад, взагалі не йдеться", - пояснила Шуляк, посилаючись на результати дослідження "Стан реалізації політики держави із забезпечення житлом осіб, які постраждали внаслідок війни. Міжнародний і національний та місцевий рівень забезпечення житлом та надання допомоги з житлом".

Крім цього, додала вона, що дані дослідження свідчать, що з 2022 року кількість осіб, які потребують соціального житла збільшилась на кілька мільйонів в масштабах держави. Водночас, в Україні в наявності лише кілька десятків об'єктів житла соціального призначення, що не дозволяє задовольнити потреби у житлі на достатньому рівні в громадах.

"Поки ж цифри показують досить сумну картину - з поміж 721 громади, яка надала інформацію для проведення дослідження, лише 11 повідомили про наявність в них програм, які спрямовані на реконструкцію або будівництво житла", - вказала Олена Шуляк.

Варіантом вирішення житлової проблеми, за її словами, є масштабна реформа житлової політики, які розпочнеться в Україні з ухвалення рамкового законопроєкту №12377 - "Про основні засади житлової політики".

"Він кардинальним чином змінює підхід в реалізації житлової політики та відводить ключову роль саме державі, яка буде виконувати функції не лише регулятора, але й ініціатора житлових будівельних проєктів, а також забезпечувати надання субсидій, кредитів на вигідних та доступних для громадян умовах", - вважає Шуляк.

Вона додала, що програмними документами житлової політики є:

Державна стратегія житлової політики України;

регіональні стратегії житлової політики;

стратегії житлової політики територіальних громад.

"Прийняття цих документів стане можливим після вступу в законну силу законопроєкту №12377, який Україна зобовʼязана ухвалити не пізніше 4 кварталу поточного року", - каже нардепка.