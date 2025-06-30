Соціальне житло на понад 50 тисяч квартир. Шуляк розповіла деталі нового проєкта

Україна поки що не має власного соціального житлового фонду - але понад 600 тисяч людей роками перебувають у чергах на житло. Змінити цю ситуацію має закон №12377 і запуск нової моделі соціального житла, яке вже почали будувати громади.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.
Зокрема, кілька десятків українських територіальних громад взялись до реалізації проєктів будівництва соціального житла, яке можна брати в соціальну та службову оренду.
За словами Шуляк, на сьогодні в Україні існує більше різних 10 черг для отримання соціального житла, якого фізичного не існує і загальна кількість українців, які перебувають на квартирному обліку, які ті, що потребують поліпшення житлових умов, перевищує 600 тис осіб.
"Примітно, що це дані лише на 2015 рік. І що найважливіше - черги майже не рухаються. За рік видається кілька сотень квартир, які одразу приватизовуються. Тобто, про формування державних фондів житла і житла, які перебуває на балансі територіальних громад, взагалі не йдеться", - пояснила Шуляк, посилаючись на результати дослідження "Стан реалізації політики держави із забезпечення житлом осіб, які постраждали внаслідок війни. Міжнародний і національний та місцевий рівень забезпечення житлом та надання допомоги з житлом".
Крім цього, додала вона, що дані дослідження свідчать, що з 2022 року кількість осіб, які потребують соціального житла збільшилась на кілька мільйонів в масштабах держави. Водночас, в Україні в наявності лише кілька десятків об'єктів житла соціального призначення, що не дозволяє задовольнити потреби у житлі на достатньому рівні в громадах.
"Поки ж цифри показують досить сумну картину - з поміж 721 громади, яка надала інформацію для проведення дослідження, лише 11 повідомили про наявність в них програм, які спрямовані на реконструкцію або будівництво житла", - вказала Олена Шуляк.
Варіантом вирішення житлової проблеми, за її словами, є масштабна реформа житлової політики, які розпочнеться в Україні з ухвалення рамкового законопроєкту №12377 - "Про основні засади житлової політики".
"Він кардинальним чином змінює підхід в реалізації житлової політики та відводить ключову роль саме державі, яка буде виконувати функції не лише регулятора, але й ініціатора житлових будівельних проєктів, а також забезпечувати надання субсидій, кредитів на вигідних та доступних для громадян умовах", - вважає Шуляк.
Вона додала, що програмними документами житлової політики є:
"Прийняття цих документів стане можливим після вступу в законну силу законопроєкту №12377, який Україна зобовʼязана ухвалити не пізніше 4 кварталу поточного року", - каже нардепка.
Наразі в Україні розробляється проєкт постанови КМУ "Про реалізацію експериментального Проєкту щодо створення фонду соціального орендного житла та надання його в оренду".
Більше того, вже зібрано та систематизавано інформацію щодо наявності земельних ділянок на територіях населених пунктів, які можуть бути використані в рамках проєкту.
Проєкт дозволить побудувати житло для:
Проєкт передбачає будівництво 6200 квартир, а загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тисяч квартир. Вони будуть побудовані в центральній та в західній частинах України.
Раніше Шуляк повідомляла, що передумови для створення фонду соціального житла мають ухвалити до кінця 2026 року
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