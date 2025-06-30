Социальное жилье на более 50 тысяч квартир. Шуляк рассказала детали нового проекта

В частности, несколько десятков украинских территориальных общин приступили к реализации проектов строительства социального жилья, которое можно брать в социальную и служебную аренду.

По словам Шуляк, на сегодня в Украине существует более 10 различных очередей для получения социального жилья, которого физического не существует и общее количество украинцев, находящихся на квартирном учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, превышает 600 тыс человек.

"Примечательно, что это данные только на 2015 год. И что самое важное - очереди почти не двигаются. За год выдается несколько сотен квартир, которые сразу приватизируются. То есть, о формировании государственных фондов жилья и жилья, находящегося на балансе территориальных общин, речь вообще не идет", - пояснила Шуляк, ссылаясь на результаты исследования "Состояние реализации политики государства по обеспечению жильем лиц, пострадавших в результате войны. Международный и национальный и местный уровень обеспечения жильем и оказания помощи с жильем".

Кроме этого, добавила она, что данные исследования свидетельствуют, что с 2022 года количество лиц, нуждающихся в социальном жилье увеличилось на несколько миллионов в масштабах государства. В то же время, в Украине в наличии лишь несколько десятков объектов жилья социального назначения, что не позволяет удовлетворить потребности в жилье на достаточном уровне в общинах.

"Пока же цифры показывают довольно печальную картину - из числа 721 общины, которая предоставила информацию для проведения исследования, только 11 сообщили о наличии в них программ, направленных на реконструкцию или строительство жилья", - указала Елена Шуляк.

Вариантом решения жилищной проблемы, по ее словам, является масштабная реформа жилищной политики, которые начнется в Украине с принятия рамочного законопроекта №12377 - "Об основных принципах жилищной политики".

"Он кардинальным образом меняет подход в реализации жилищной политики и отводит ключевую роль именно государству, которое будет выполнять функции не только регулятора, но и инициатора жилищных строительных проектов, а также обеспечивать предоставление субсидий, кредитов на выгодных и доступных для граждан условиях", - считает Шуляк.

Она добавила, что программными документами жилищной политики являются:

Государственная стратегия жилищной политики Украины;

региональные стратегии жилищной политики;

стратегии жилищной политики территориальных общин.

"Принятие этих документов станет возможным после вступления в законную силу законопроекта №12377, который Украина обязана принять не позднее 4 квартала текущего года", - говорит нардеп.