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Сотрудницу Дарницкой РГА задержали на взятке

Новости » Происшествия    20.07.2019 - 15:02
Сотрудницу Дарницкой РГА задержали на взятке
Фото: обыски по месту жительства задержанных (fb.com / kyiv.gp.gov.ua)

Советник председателя Дарницкой РГА требовала 650 тыс. гривен

Сотрудники прокуратуры задержали советницу главы Дарницкой райгосадминистрации (РГА) на получении взятки в размере 650 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу киевской прокуратуры в Facebook.

В прокуратуре сообщили, что в пятницу, 19 июля, правоохранители задержали сотрудницу Дарницкой РГА во время получения неправомерной выгоды в размере 650 тыс. гривен. Также был задержан предприниматель, который передавал средства.

Отмечается, что советница главы РГА вместе с другими лицами создала коррупционную схему получения взяток от местных предпринимателей за создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок. Используя служебное положение задержанная контролировала беспрепятственное начисления бюджетных средств на счета частных предпринимателей по заключенным договорам.

Сотрудницу Дарницкой РГА задержали на взятке

"В дальнейшем, согласно договоренностям, представители коммерческих структур систематически передавали чиновнице неправомерную выгоду, размер которой определялся в зависимости от суммы перечисленных средств предприятиям, объема и видов выполненных строительных работ и составлял от 10 до 15% от общей суммы договора", - рассказали в прокуратуре.

Во время обысков по месту жительства участников преступления была выявлена тендерная документация, "черновые записи", печати предприятий, а также денежные средства в сумме 60 тыс. долларов и 1160 евро.

Правоохранители сообщили сотруднице райгосадминистрации о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение служебным лицом неправомерной выгоды), а задержанному руководителю предприятия по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды служебному лицу.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Борисполе после обысков в городском совете был задержан первый заместитель главы города. Чиновник был задержан за вымогательство и получение от предпринимателя взятки в размере 60 тысяч гривен.

В горсовете Борисполя проходят обыски из-за схемы вымогательства взяток Главу одной из РГА задержали на взятке в 100 тыс. долларов
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