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Співробітницю Дарницької РДА затримали на хабарі

Новини » Надзвичайні події    20.07.2019 - 15:02
Співробітницю Дарницької РДА затримали на хабарі
Фото: обшуки за місцем проживання затриманих (fb.com / kyiv.gp.gov.ua)

Радниця голови Дарницької РДА вимагала 650 тис. гривень

Співробітники прокуратури затримали радницю голови Дарницької райдержадміністрації (РДА) на отриманні хабаря в розмірі 650 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку київської прокуратури у Facebook.

У прокуратурі повідомили, що у п'ятницю, 19 липня, правоохоронці затримали співробітницю Дарницької РДА під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 650 тис. гривень. Також був затриманий підприємець, який передавав кошти.

Зазначається, що радниця голови РДА разом з іншими посадовцями утворила корупційну схему отримання хабарів від місцевих підприємців за створення сприятливих умов для перемоги в процедурах закупівель. Використовуючи службове становище затримана контролювала безперешкодне нарахування бюджетних коштів на рахунки приватних підприємців за укладеними договорами.

Співробітницю Дарницької РДА затримали на хабарі

"Надалі, згідно домовленостей, представники комерційних структур систематично передавали чиновниці неправомірну вигоду, розмір якої визначався залежно від суми перерахованих підприємствам коштів, обсягу та видів виконаних будівельних робіт та становив від 10 до 15% від загальної суми договору", - розповіли в прокуратурі.

Під час обшуків за місцем проживання учасників злочину була виявлена тендерна документація, "чорнові записи", печатки підприємств, а також грошові кошти в сумі 60 тис. доларів та 1160 євро.

Правоохоронці повідомили співробітниці райдержадміністрації про підозру за ч. 4 ст. 368 (отримання службовою особою неправомірної вигоди), а затриманому керівнику підприємства за ч. 3 ст. 369 КК України - надання неправомірної вигоди службовій особі.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Борисполі після обшуків у міській раді був затриманий перший заступник очільника міста. Чиновник був затриманий за вимагання та одержання від підприємця хабаря у розмірі 60 тисяч гривень.

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