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Сотрудников аэропорта Амстердама задержали после перехвата 321 килограмма кокаина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Семь сотрудников аэропорта Амстердама "Схипхол" задержали по подозрению в контрабанде тяжелых наркотиков после того, как в мае правоохранители перехватили 321 килограмм кокаина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По данным издания, задержаны шесть мужчин в возрасте от 31 до 57 лет и одна 33-летняя женщина. Они попали в поле зрения правоохранителей после перехвата в мае 321 килограмма кокаина из Эквадора. За подозреваемыми установили наблюдение, а их телефоны поставили на прослушку.

Задержанных подозревают в возе в Нидерланды тяжелых наркотиков и отмывании денег. Во время обыска у них были изъяты автомобили, предметы роскоши, носители информации и наличные. Внутри одной из машин правоохранители обнаружили тайник.

"Персоналу, работающему в "Схипхолу" и причастному к этому виду преступной деятельности, не место в нашем аэропорту", ​​- цитирует издание представителя службы безопасности аэропорта.

Напомним, в конце июня на ферме близ амстердамского аэропорта "Схипхол" правоохранители изъяли почти три тонны кокаина и 11,3 миллиона евро наличными.

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НидерландынаркотикиАмстердам