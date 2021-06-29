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В пригороде Амстердама на ферме нашли 3 тонны кокаина и 11 млн евро наличных

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Амстердам, Вторник 29 июня 2021 19:59
В пригороде Амстердама на ферме нашли 3 тонны кокаина и 11 млн евро наличных Фото: в пригороде Амстердама на ферме нашли 3 тонны кокаина (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На ферме близ амстердамского аэропорта "Схипхол" правоохранители изъяли почти три тонны кокаина и 11, 3 миллиона евро наличными. В ходе операции были арестованы двое подозреваемых.

Об этом сообщает издание NOS.

По словам представителя нидерландской полиции, операция была проведена еще в минувший четверг, но в связи с расследованием о ней не сообщали.

"Без сомнения, это одна из самых крупных конфискаций наркотиков, проведенных амстердамской полицией", - заявил он.

Как сообщили правоохранители, наркотики и деньги поступали из Южной Америки.

Всего было найдено 2933 килограмма наркотиков стоимостью 195 млн евро, а также 11,3 млн евро наличными. Кроме того, были найдены всевозможные предметы роскоши.

"Вы должны думать о дорогих винах, о старинке и даже о книге о легенде бокса Мухаммеде Али стоимостью 12 500 евро и размером метр на метр", - заявил представитель полиции.

Кроме того, было обнаружено шесть единиц огнестрельного оружия, глушители, боеприпасы и машины для подсчета денег. На стене также висели плакаты криминального фильма "Крестный отец".

По адресу фермерского дома в деревне в муниципалитете Уитхорн никто не был зарегистрирован. Полиция обнаружила там 54-летнего мужчину, который был арестован. В Аалсмеере был арестован второй подозреваемый в возрасте 29 лет из Хилверсума. Они подозреваются в крупномасштабной торговле наркотиками. Полиция не исключает новых арестов.

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наркотики Амстердам Нидерланды
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