Сотрудники Нацбанка заявили о травле со стороны нардепов

Сотрудники Национального банка Украины заявили о политическом давлении со стороны отдельных народных депутатов. При этом они отметили, что целью парламентариев является прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами.

Об этом говорится в заявлении НБУ.

"Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в ВР защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу", - говорится в сообщении.

При этом они призвали дать Нацбанку им возможность выполнять свою работу в среде морали, достоинства и профессиональной дискуссии.

Напомним, 1 июля бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Свое решение он объяснил политическим давлением со стороны Офиса президента.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вместе с руководством НБУ и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка.

Источник РБК-Украина рассказал, Смолия может заменить глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.