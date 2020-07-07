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Сотрудники Нацбанка заявили о травле со стороны нардепов

Вторник 07 июля 2020 обновлено 21:26
Сотрудники Нацбанка заявили о травле со стороны нардепов
Фото: здание Нацбанка (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По словам работников НБУ, депутаты хотят прекратить сотрудничество Украины с международными партнерами

Сотрудники Национального банка Украины заявили о политическом давлении со стороны отдельных народных депутатов. При этом они отметили, что целью парламентариев является прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами.

Об этом говорится в заявлении НБУ.

"Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в ВР защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу", - говорится в сообщении.

При этом они призвали дать Нацбанку им возможность выполнять свою работу в среде морали, достоинства и профессиональной дискуссии.

Команда НБУ підтримує озвучену позицію Правління Національного банку та вважає неприпустимим здійснення політичного...

Опубліковано Національний банк України Вівторок, 7 липня 2020 р.

Напомним, 1 июля бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Свое решение он объяснил политическим давлением со стороны Офиса президента.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вместе с руководством НБУ и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка.

Источник РБК-Украина рассказал, Смолия может заменить глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

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