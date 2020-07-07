Співробітники Нацбанку заявили про цькування з боку нардепів

За словами працівників НБУ, депутати хочуть припинити співробітництво України з міжнародними партнерами
Працівники Національного банку України заявили про політичний тиск з боку окремих народних депутатів. При цьому вони зазначили, що метою парламентаріїв є припинення співпраці України з міжнародними партнерами.
Про це йдеться в заяві НБУ.
"Ми вимагаємо припинити політичний тиск на НБУ. Не на словах, а діями. Ми очікуємо реакції на неетичну поведінку деяких народних депутатів, які прийшли у ВР захищати інтереси не народу України, а окремих олігархів. Депутатів, які систематично спотворюють і дискредитують нашу роботу", - йдеться в повідомленні.
При цьому вони закликали дати Нацбанку їм можливість виконувати свою роботу в середовищі моралі, гідності і професійної дискусії.
Команда НБУ підтримує озвучену позицію Правління Національного банку та вважає неприпустимим здійснення політичного...Опубліковано Національний банк України Вівторок, 7 липня 2020 р.
Нагадаємо, 1 липня колишній глава НБУ Яків Смолій подав у відставку. Своє рішення він пояснив політичним тиском з боку Офісу президента.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський разом з керівництвом НБУ та учасниками фінансового ринку обговорили кандидатури нового голови Нацбанку.
Джерело РБК-Україна розповів, Смолія може замінити голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.