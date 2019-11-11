НАБУ проводит следственные действия в "Райффайзен Банке"

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сейчас находятся в "Райффайзен Банк", чтобы задержать главу правления Александра Писарука. Об этом РБК-Украина сообщили источник в правоохранительных органах.

Обыски проводятся в рамках дела VAB банка о вероятном завладение рефинансированием Национального банка на сумму 1,2 млрд гривен.

Отметим, Александр Писарук занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины с июля 2014 год по декабрь 2015 года. До этого, с октября 2010 года он был региональным руководителем ING Корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды).

Напомним, 20 августа наблюдательный совет АО "Райффайзен Банк Аваль" решил назначить главой правления банка Александра Писарука вместо Владимира Лавренчука, который занимал эту должность в течение 14 лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 7 ноября в Киеве был задержан главный юрисконсульт Национального банка Украины во время получения 15 тысяч долларов взятки. Задержанному готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в конце октября произошел подобный случай с сотрудником НБУ. Главный специалист НБУ требовал 50 долларов за содействие в предоставлении лицензии для деятельности по обмену валют.