ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Райффайзен Банке Аваль" сменился глава правления

Новости » Экономика    20.08.2019 - 13:17
В "Райффайзен Банке Аваль" сменился глава правления
Фото: Владимир Лавренчук (УНИАН)

Владимир Лавренчук уходит из банка

Наблюдательный совет АО "Райффайзен Банк Аваль" решил назначить главой правления банка Александра Писарука вместо Владимира Лавренчука, который занимал эту должность в течение 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, это решение должно быть согласовано государственными органами надзора.

Глава наблюдательного совета АО "Райффайзен Банк Аваль" Мартин Грюль поблагодарил Лавренчука за весомый вклад в работу банка.

"Мы рады, что в лице Александра Писарука нашли опытного и хорошо известного преемника, который продолжит успешную работу Владимира Лавренчука", - добавил Грюль.

Напомним, глава правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук был одним из вероятных кандидатов на пост главы Национального банка Украины в 2017 году. Однако главой НБУ был назначен Яков Смолий.

Александр Писарук занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины с июля 2014 год по декабрь 2015 года. До этого, с октября 2010 года он был региональным руководителем ING Корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды).

НБУ выпустил памятную монету, посвященную земле-кормилице НБУ отклонил кандидатуру главы набсовета Укрэксимбанка
Новости Украины Национальный банк УкраиныРайффайзен Банк Авальбанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь