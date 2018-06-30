Сотрудники ГПСУ с начала года выявили почти 700 разыскиваемых Интерполом лиц

Пограничники реализовали более тысячи срабатываний базы данных Интерпола

Украинской пограничники с начала 2018 года обнаружили 700 разыскиваемых Интерполом лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"С начала 2018 года сотрудники пограничного ведомства реализовали более тысячи срабатываний базы данных Интерпола, среди которых около 90 относительно авто и почти 700 в отношении (разыскиваемых, - ред.) лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники Мукачевского отряда задержали злоумышленника, который пытался незаконно переправить в Венгрию табачные изделия. В ходе розыскных мероприятий пограничники кроме транспортного средства с сигаретами обнаружили также и резиновую лодку с электродвигателем и устройство для преодоления контрольно-следовой полосы.