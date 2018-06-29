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Пограничники предупредили контрабанду табачных изделий в Венгрию

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 12:21
Фото: контрабанда (dpsu.gov.ua)
Фото: контрабанда (dpsu.gov.ua)

Сейчас проводятся мероприятия по установлению причастных к контрабанде лиц

Пограничники Мукачевского отряда задержали злоумышленника, который пытался незаконно переправить в Венгрию табачные изделия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Злоумышленники пытались переправить в соседнюю Венгрию 24 ящика табачных изделий по реке Тиса. Во время патрулирования пограничный наряд заметил группу лиц, которые выгружали из автомобиля "УАЗ" пакеты, обернутые в черный полиэтилен", - говорится в сообщении.

 

Фото: пограничники предупредили контрабанду табачных изделий в Венгрию (dpsu.gov.ua)

Отмечается, что злоумышленники пытались скрыться, впрочем, недалеко от границы одного из беглецов задержали. В ходе розыскных мероприятий пограничники кроме транспортного средства с сигаретами обнаружили также и резиновую лодку с электродвигателем и устройство для преодоления контрольно-следовой полосы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причастных к контрабанде лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинской таможне выявлено 10 схем организации контрабанды.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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