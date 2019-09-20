Сотрудники госпредприятия МВД растратили 1,2 млн грн, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют незаконную продажу арестованного имущества работниками государственного предприятия Министерства внутренних дел Украины (МВД), что повлекло государству 1,2 млн грн убытков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что за неуплату налогов на сумму 1,2 млн грн в 2017 году Государственная фискальная служба применила налоговый залог на помещение государственного предприятия, которое принадлежит к сфере управления МВД Украины.

"Служебные лица госпредприятия использовали поддельное решение одного из судов Днепра для снятия налогового залога с помещения и последующей его продажи", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, лицам, совершившим указанные преступления, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в городе Хмельницком следователи ГБР разоблачили масштабные злоупотребления должностных лиц Житомирской таможни ДФС. Отметим, что руководителю отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и двум его подчиненным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщает РБК-Украина, чиновницу РГА в Днепропетровской области подозревают в растрате 300 тыс. грн. Оперативники разоблачили схему растраты бюджетных средств при закупке услуг по поставке тепловой энергии для учебного заведения.