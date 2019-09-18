ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Житомирские таможенники нанесли государству ущерб почти на 1 млн грн, - ГБР

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 18:07
Житомирские таможенники нанесли государству ущерб почти на 1 млн грн, - ГБР
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

ГБР разоблачили таможенников, которые нанесли госбюджету ущерб на сумму 900 тыс грн

В городе Хмельницком следователи Государственного бюро расследований (ГБР) выявили масштабные злоупотребления должностных лиц Житомирской таможни ГФС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что руководителю отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и двум его подчиненным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

"Руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных осуществляли таможенное оформление нефтепродуктов по недостоверной классификации. Как следствие, оформление товаров осуществлялось по заниженным таможенным ставкам. По результатам экспертизы такие действия таможенников в 2019 году нанесли госбюджету убытков на сумму 900 000 грн", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей. Им инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, ч.1 и ч.2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым таможенникам грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, чиновницу РГА в Днепропетровской области подозревают в растрате 300 тыс. грн. Оперативники разоблачили схему растраты бюджетных средств при закупке услуг по поставке тепловой энергии для учебного заведения.

Как сообщало РБК-Украина, ГБР расследует причастность нескольких правоохранителей до продажи телефонных разговоров.

У Порошенко заявили, что ГБР может сотрудничать с Россией в деле моряков ГБР открыло дело о сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Порошенко
Новости Украины чиновникирастратаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь