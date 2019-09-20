Працівнки держпідприємства МВС розтратили 1,2 млн грн, - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують незаконний продаж арештованого майна працівниками державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України (МВС), що спричинило державі 1,2 млн грн збитків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що через несплату податків на суму 1,2 млн грн у 2017 році Державна фіскальна служба застосувала податкову заставу на приміщення державного підприємства, яке належить до сфери управління МВС України.

"Службові особи держпідприємства використали підроблене рішення одного з судів Дніпра для зняття податкової застави з приміщення та подальшого його продажу", - йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини, особам, які вчинили вказані злочини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у місті Хмельницькому слідчі ДБР викрили масштабні зловживання посадовців Житомирської митниці ДФС. Зазначається, що керівнику відділу митного оформлення одного із митних постів та двом його підлеглим повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомляє РБК-Україна, чиновницю РДА в Дніпропетровській області підозрюють у розтраті 300 тис. грн. Оперативники викрили схему розтрати бюджетних коштів при закупівлі послуг з постачання теплової енергії для навчального закладу.