Сотрудники "Электротяжмаша" перекрыли центральный проспект в Харькове из-за задержек по зарплате

Протестом заводчане пытаются привлечь внимание к безысходной ситуации, сложившейся на заводе. Они утверждают, что с декабря прошлого года не получают зарплату.

По их словам, на протяжении января и февраля текущего года руководство завода отправляло сотрудников в отпуска за свой счет.

"Зарплат нет и не предвидится. На счетах завода не более 200 тыс. грн, в то время как ежемесячный фонд оплаты труда составляет 20-30 млн грн. Контрактов на производство нет, а это означает, что и работы не будет", - говорят участники протеста.

Своим сегодняшним протестом они хотят привлечь внимание к катастрофической ситуации на государственном заводе.

Напомним, в конце марта НАБУ разоблачило пятерых человек в организации коррупционной схемы в государственном предприятии "Электротяжмаш", нанесшей убытки в 13,7 млн гривен.

Кроме того, в июне 2020 года Харьковский суд отстранил от занимаемой должности исполняющего обязанности генерального директора госпредприятия "Электротяжмаш" Виктора Бусько.

Харьковская прокуратура в своем обращении к областному Хозсуду прямо указывает на бездеятельность Фонда госимущества в противодействии разграблению завода его руководителями.

Стоит также отметить, что это задержки по зарплатам на заводе были и ранее. Только в конце ноября на "Электротяжмаше" начали погашать задолженности за август, сентябрь и 25% за октябрь.

Приватизация госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" запланирована на 2021 год. Однако, предприятие оказалось в удручающем экономическом положении, потеряв 65% производства.