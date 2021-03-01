Співробітники "Електроважмашу" перекрили центральний проспект в Харкові через затримки по зарплаті

Протестом заводчани намагаються привернути увагу до безвихідної ситуації, що склалася на заводі. Вони стверджують, що з грудня минулого року не одержують зарплату.

За їх словами, протягом січня та лютого поточного року керівництво заводу відправляло співробітників у відпустки своїм коштом.

"Зарплат немає і не передбачається. На рахунках заводу не більше 200 тис. грн, у той час, як щомісячний фонд оплати праці становить 20-30 млн грн. Контрактів на виробництво немає, а це означає, що роботи не буде", - говорять учасники протесту.

Своїм сьогоднішнім протестом вони хочуть привернути увагу до катастрофічної ситуації на державному заводі.

Нагадаємо, в кінці березня НАБУ викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електроважмаш", що завдала збитки в 13,7 млн гривень.

Крім того, в червні 2020 року Харківський суд відсторонив від займаної посади виконуючого обов'язки генерального директора держпідприємства "Електроважмаш" Віктора Буська.

Харківська прокуратура у своєму зверненні до обласного Госпсуду прямо вказує на бездіяльність Фонду держмайна у протидії розграбування заводу його керівниками.

Варто також відзначити, що це затримки по зарплатах на заводі були й раніше. Тільки в кінці листопада на "Електротяжмаші" почали погашати заборгованість за серпень, вересень і 25% за жовтень.

Приватизація держпідприємства "Завод "Електроважмаш" запланована на 2021 рік. Однак, підприємство опинилося в скрутному економічному становищі, втративши 65% виробництва.