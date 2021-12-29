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Сотрудники благотворительной организации погибли в результате обстрела военными в Мьянме

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Мьянма, Среда 29 декабря 2021 08:01
Сотрудники благотворительной организации погибли в результате обстрела военными в Мьянме Фото: в Мьянме убиты сотрудники благотворительной организации (twitter.com/dokuz8haber)
Автор: Наталья Скороход

Двое сотрудников благотворительной организации "Спасите детей" стали жертвами обстрела в Мьянме. Как известно, на днях военные Мьянмы обстреляли людей на шоссе у деревни Мо Со, в результате чего более 30 человек погибло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Международная группа по оказанию помощи "Спасите детей" оказывала помощь мирным жителям Мьянмы, которые спасаются от преследований военных, захвативших власть в стране. Два сотрудника организации оказались в числе погибших на шоссе деревни Мо Со, где на днях военные обстреляли и подожгли автомобили с людьми. В числе жертв были женщины и дети.

Вначале организация заявила, что сотрудники пропали без вести после обстрела. Во вторник стало известно, что двое мужчин погибли.

"Военные вынудили людей покинуть свои машины, некоторых арестовали, многих убили и сожгли тела", - говорится в заявлении организации.

Там добавили, что оба мужчин были молодыми отцами.

"Эта новость просто ужасающая. Мы потрясены насилием, совершаемым против гражданских лиц и наших сотрудников, которые являются преданными гуманитариями, поддерживающими миллионы нуждающихся детей по всей Мьянме", - заявила исполнительный директор благотворительной организации Ингер Ашинг.

По последним данным, в тот день военные убили 35 человек, в числе которых женщины и дети. Люди на автомобилях направлялись в лагерь для беженцев.

Напомним, что мирные жители Мьянмы массово бегут в Таиланд от военных. По недавним данным, только за неделю страну покинули 4 тысячи граждан.

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