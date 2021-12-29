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Співробітники благодійної організації загинули в результаті обстрілу військовими в М'янмі

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М'янма, Середа 29 грудня 2021 08:01
Співробітники благодійної організації загинули в результаті обстрілу військовими в М'янмі Фото: у М'янмі вбиті співробітники благодійної організації (twitter.com/dokuz8haber)
Автор: Наталья Скороход

Двоє співробітників благодійної організації "Врятуйте дітей" стали жертвами обстрілу в М'янмі. Як відомо, днями військові М'янми обстріляли людей на шосе біля села Мо Со, в результаті чого понад 30 людей загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міжнародна група з надання допомоги "Врятуйте дітей" надавала допомогу мирним жителям М'янми, які рятуються від переслідувань військових, які захопили владу в країні. Два співробітники організації опинилися в числі загиблих на шосе села Мо Со, де днями військові обстріляли та підпалили автомобілі з людьми. Серед жертв були жінки та діти.

Спочатку організація заявила, що співробітники пропали безвісти після обстрілу. У вівторок стало відомо, що двоє чоловіків загинули.

"Військові змусили людей покинути свої машини, деяких заарештували, багатьох вбили та спалили тіла", - йдеться в заяві організації.

Там додали, що обидва чоловіки були молодими батьками.

"Ця новина просто жахлива. Ми вражені насильством, що здійснюється проти цивільних осіб і наших співробітників, які є відданими гуманітаріями, що підтримують мільйони нужденних дітей по всій М'янмі", - заявила виконавчий директор благодійної організації Інгер Ашінг.

За останніми даними, того дня військові вбили 35 осіб, серед яких жінки та діти. Люди на автомобілях прямували в табір для біженців.

Нагадаємо, що мирні жителі М'янми масово тікають до Таїланду від військових. За недавніми даними, тільки за тиждень країну покинули 4 тисячі громадян.

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Мьянма
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