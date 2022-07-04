UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На сотрудника "Укроборонпрома" завели дело. Он оправдывал вторжение РФ

Фото: на сотрудника "Укроборонпрома" завели дело (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Инженеру одного из предприятий, которое входит в ГК "Укроборонпром", сообщено о подозрении. Он публично оправдывал вторжение российских солдат в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый с начала полномасштабной войны распространял среди своих коллег мнение, что "армия РФ защищает население Донбасса".

Отмечается, что во время обысков у мужчины нашли электронные носители информации, на которых находилась документация оборонного предприятия, и предметы, похожие на огнестрельное оружие.

Напомним, сегодня, 4 июля, сотрудники СБУ задержали вражеского агента. Преступник собирал данные для ракетных ударов по Одесской области.

Также мы писали, что Служба безопасности провела спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала российскую агентурную сеть в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура УкраиныУкроборонпромВторжение России в УкраинуВойна России против Украины