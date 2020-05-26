Сотрудника спецслужбы РФ подозревают в подстрекательстве чиновника Кабмина к госизмене

Сотруднику спецслужбы Российской Федерации сообщено о подозрении в подстрекательстве должностного лица Кабинета министров Украины к госизмене. Продолжается досудебное расследование, оно осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозрение объявили гражданину РФ, начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, мужчина в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Тогда чиновника правительства признали виновным и приговорили к реальной мере наказания. В сентябре 2019 году в рамках обмена он был передан России.

Речь идет об экс-заместителе руководителя протокола экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславе Ежове.

Напомним, в 2019 году подозреваемого в госизмене экс-переводчика Гройсмана выпустили из-под стражи.

Отметим, экс-переводчик Гройсмана тогда признал свою вину, но его обменяли на украинца в рамках обмена пленными.